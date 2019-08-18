العدالة تأمر بطرد مغربي دخل من دون ترخيص وضُبط داخل مسيرات الحراك

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الاحد، بطرد ناشط مغربي، من التراب الوطني.

وقد جرى ضبط وتوقيف الرعية المغربي، متسللا إلى مسيرات الحراك الشعبي، بشارع ديدوش مراد بالعاصمة.

وأوضحت مصادر “النهار أونلاين” أن الناشط المغربي الذي يعمل لدى المنظمة أجنبية “هيومن رايتس ووتش”، دخل الجزائر من دون ترخيص.

وقد صدر قرار طرد الناشط المغربي إلى خارج التراب الجزائري، بناء على أمر قضائي.

ومعروف عن الناشط المغربي أنه ينحدر من عائلة مقربة من وزير مغربي سابق.

كما تفيد السيرة الذاتية للناشط أنه شغل منصب مسؤولية لفترة في وزارة البيئة المغربية، خلال فترة حكم الاشتراكيين.

وعُرف بن شمسي بعدد من المقالات التي نشرها في صحيفة “لوجون أفريك”.

كما عمل بن شمسي في موقعين مغربيين، وهما “نيشان” باللغة العربية و”تال كال” باللغة الفرنسية.

وتقول مصادر صحافية مغربية إن بن شمسي عُرف في الماضي بقربه وتعامله مع أمير من العائلة المالكة في المغرب، ويتعلق الأمر بمولاي هشام.