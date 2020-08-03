العدالة تفتح تحقيقا حول تعاقد علي حداد مع لوبي أمريكي

أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم بفتح تحقيقا حول تعاقد علي حداد مع لوبي أمريكي.

وأعلم النائب العام لذات المجلس من خلال بيان للرأي العام بفتح تحقيق ابتدائي حول الموضوع والذي يهدف للوقوف على الظروف التي تمت فيها الصفقة.

واوضح البيان أن التحقيق يهدف للوقوف على الظروف التي تمت فيها الصفقة، وكذا لتحديد الهدف الحقيقي من الصفقة.

القضية تم كشفها الأسبوع الماضي عبر موقع أمريكي مختص عن تعاقد ممثلة لمجمع حداد مع لوبي أمريكي مقرب من ترامب

واضاف ذات الموقع ان العقد تم توقيعه يوم 26 جويلية الماضي ويسري لمدة سنة كاملة.

وقدرت قيمة الصفقة بـ10 ملايين دولار ووقعته من جانب حداد امرأة تدعى صبرينة بن