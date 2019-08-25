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العدالة تكلف 3 متصرفين إداريين بتسيير مؤسسات طحكوت وحداد وكونيناف

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العدالة تكلف 3 متصرفين إداريين بتسيير مؤسسات طحكوت وحداد وكونيناف
بقلم ياسين.ع

أعلن مجلس قضاء العاصمة عن الشروع في تكليف متصرفين إداريين بتسيير مؤسسات رجال الأعمال المسجونين.

وجاء في بيان أصدره مجلس القضاء ووقعه النائب العام، أنه جرى تكليف 3 متصرفين إداريين بتسيير مؤسسات طحوكت وحداد وكونيناف.
وأوضح البيان أن المتصرفين الثلاثة هم خبراء ماليون معتمدون، مضيفا أن الإجراء يهدف للحفاظ على استمرارية المؤسسات وضمان مناصب الشغل.
وسيتولى المتصرفون الثلاثة، حسب البيان، مهام التسيير وفقا للقانون التجاري ويعملون تحت رقابته ووصايته.
وأضاف بيان النائب العام أن نفس الإجراءات سيتم اتخاذها في باقي الملفات التي يوجد بها مسيرون محل تدابير قضائية.


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