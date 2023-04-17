قناة النهار العدد 23 من زابينغ رمضان 2023 بقلم النهار أونلاين نشر في 17 أفريل 2023 - 12:27 شارك غرِّد أرسل 17 0 العدد 23 من زابينغ رمضان 2023 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wqcsl برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب السلع الأجنبية وإدخالها بطرق غير شرعية قناة النهار 07 أفريل أمين بومدين: الموهبة وحدها غير كافية لإنشاء ممثل ناجح قناة النهار 02 أفريل الطاكسي المربوح : ناس تلمسان الله يبارك جاوبو مليح و ربحو 17000 دج قناة النهار 10 أفريل طيب معانا / طاجين القرنون بكريات اللحم المفروم 🤩 قلب اللوز تقليدي أصلي قناة النهار 12 أفريل أمين بومدين: الكاميرا الخفية تخدم الفنانين في مثل هذه الحالات قناة النهار 05 أفريل محمد خليل شرفي: جوزت كاستينغ في "بنت البلاد" وكانت عندي الثقة باه يقبلوني قناة النهار 04 أفريل "محمد علال:" الكاميرات الخفية لم تصنع الحدث هذا العام. قناة النهار 05 أفريل روزا تدافع عن بوينة وترد حول الحوار الذي صنع الجدل قناة النهار 31 مارس سمير ميستر إيكس يجاوب قبل السؤال في فقرة "شكون أنا" قناة النهار 31 مارس "محمد علال: "العمل الذي قدمه المخرج كريم موساوي يعتبر نقلة إستثنائية في تاريخ الدراما الجزائرية قناة النهار 13 أفريل