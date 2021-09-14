العدس بـ90 دينارا والحمص بـ109 دنانير و”كول يا ڤليل”

أعلنت تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبليدة، أمس، عن شروعها في عملية البيع بالجملة، لكميات من البقوليات، لفائدة التجار والمحولين. وحسب نص إعلان نشرته إدارة تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبليدة، فجرى الشروع بعملية بيع لمحاصيل محلية ومستوردة، “الحمص والعدس”، بأسعار جد معقولة.

وأوضحت التعاونية في إعلانها أن العرض موجه لتجار الجملة والتجزئة وأيضا للمحولين،شريطة استظهار نسخ من السجل التجاري ومراعاة شروط أخرى. وجاء في الإعلان أن العرض مفتوح أمام كافة تجار الجملة والتجزئة والمحولين من جميع ولايات الوطن.

وحسب نص الإعلان فإن سعر الكيلوغرام الواحد من العدس يتراوح بين 94 و99 دينارا بكافة الرسوم. حيث يخصص أدنى سعر لفائدة تجار الجملة وأعلى سعر لفائدة المحولين.

أما بالنسبة لمادة الحمص، فإن أسعاره تتراوح بين 114 دينارا و119 دينارا بكافة الرسوم. ومن شأن هذا العرض أن يحبط محاولات الاحتكار ويكسر عمليات المضاربة التي أطلقها بعض التجار في الأسواق. أين شهدت أسعار مواد واسعة الاستهلاك منها البقوليات ارتفاعا جنونيا من دون مبررات أو أسباب.

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