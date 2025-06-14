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العدوان الإسرائيلي على إيران.. عطاف يتلقى مكالمة من نظيره العماني

بقلم نادية بن طاهر
العدوان الإسرائيلي على إيران.. عطاف يتلقى مكالمة من نظيره العماني
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تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم، مكالمة هاتفية من وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، بدر البورسعيدي.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تأتي هذه المكالمة غداة اجتماع مجلس الأمن الأممي. بخصوص تداعيات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتمحورت المحادثات بين الوزيرين حول التطورات المُقلقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في أعقاب هذا العدوان.

وبهذا الخصوص، أكد الوزيران على ضرورة حشد وتعبئة كل الجهود الدولية الكفيلة. بتمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بالدور المنوط به في حفظ السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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