العدوان الصهيوني على إيران.. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا، إثر العدوان الصهيوني على إيران، حسب ما أعلنت عنه، غويانا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري.

وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، دعت في وقت سابق من اليوم، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وأكدت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري، أن إيران لها الحق المشروع في الدفاع عن نفسها والرد على العدوان. وذلك بعد عدوان الكيان الصهيوني الذي طال أهدافا عسكرية ونووية ومدنية في إيران.

وكان الطيران الصهيوني قد شنّ فجر الجمعة، عدوانا على عدة مناطق بالعاصمة طهران.

وقد أعلن استشهاد مدنيين وعدد من كبار القادة، وفي مقدمتهم اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري. والفريق محمد باقري، رئيس أركان الجيش الإيراني. وعدد من العلماء النوويين.