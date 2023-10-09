العدوان الصهيوني على غزة.. 508 شهيد و 2800 جريح

إرتفع عدد ضحايا الإحتلال الصهيوني الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية بفلسطين إلى 508 شهيد. بالإضافة كذلك إلى 2800 شهيد.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تم تسجيل 15 شهيد بينهم طفلان و780 جريحا في الضفة الغربية. وبمحافظة القدس 4 شهداء بينهم طفل. محافظة رام الله والبيرة شهيدان، محافظة الخليل 4 شهداء، محافظة نابلس شهيدان. بالإضافة كذلك إلى تسجيل شهيدان بمحافظة أريحا والأغوار، محافظة قلقيلية شهيد طفل.

أما بقطاع غزة، فقد تم تسجيل 493 شهيد بينهم 91 طفلا. و61 سيدة ونحو 2751 جريح.