العدوان على غزة.. استشهاد 500 طفل و إصابة 1600 آخرين خلال أسبوع

استشهد ما لايقل عن 500 طفل، وأصيب 1600 آخرين، خلال أسبوع واحد جراء الغارات التي شنتها قوات الإحتلال الصهيوني على غزة.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليم عويس -في تصريحات لموقع أخبار الأمم المتحدة. “إن عدد القتلى من الأطفال في غزة حتى الآن يبلغ 500 طفل، بينما أصيب 1600 بجروح، مشيرا إلى أن هذه الأعداد في ازدياد”.

مضيفا أن الوضع في قطاع غزة صعب جدا، وأنه سيكون كارثيا إذا استمر على ما هو عليه. إذ ستنجم عنه كارثة إنسانية في ظل العنف المتواصل منذ أيام.

كما أكد ذات المسؤول أن التأثير على العائلات والأطفال لا يتمثل في الوفيات والإصابات فحسب، بل في التأثير النفسي أيضا. وتأثرهم بانقطاع الإمدادات، في ظل منع دخول الإمدادات إلى قطاع غزة، وقطع المياه والكهرباء.

وأشار إلى تأثير ذلك على المستشفيات التي لدى بعضها وقود يكفي لتشغيلها لبضعة أيام فقط. كما أوضح أن خطر تعرض الأطفال للأمراض يزداد بشدة بسبب تضرر شبكات المياه والصرف الصحي.