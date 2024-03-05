العدوان على غزة محور لقاء عطاف والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي 

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاءـ بجدة، محادثات ثنائية.مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه.

وذلك في إطار مشاركته، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

وحسب البيان، فلقد تناول اللقاء تطورات حرب الإبادة المُتواصلة بقطاع غزة وبحث سبل تكثيف البلدان الإسلامية لمساعيها وضغوطاتها من أجل وقف العدوان الصهيوني.

وبهذه المناسبة، استعرض الوزير الأولويات الرئيسية التي تركز عليها الجزائر حالياً في مجلس الأمن الأممي، لا سيما ضمان إقرار فوري ومستدام لوقف اطلاق النار.

وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، التمكين لجهود الاغاثة الانسانية بقطاع غزة.

وكذا تحصين حل الدولتين من خلال التعجيل بملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.