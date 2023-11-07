العدوان على فلسطين.. شكوى جماعية أمام المحكمة الدولية يوم الخميس المقبل

من المقرر أن يتم تقديم شكوى جماعية بمبادرة من المجتمع المدني ومجموعة من المحامين, يوم الخميس المقبل بلاهاي, أمام المحكمة الجنائية الدولية. حيث تتعلق بـ”الإبادة الجماعية وجرائم أخرى” التي يقترفها الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر في فلسطين والضفة الغربية المحتلة.

كما أوضح أصحاب هذه المبادرة, في رسالة إعلامية بعنوان “العدالة هي الرد على العنف – معا من أجل الدفاع عن حق تقرير مصير شعب فلسطين”. أن “الشكوى ستقدم كشاهد” دعما لهيئات المحكمة الجنائية الدولية من أجل تطبيق القانون الدولي. مشيرين في هذا الخصوص إلى أن هذا “المسعى ليس الغرض منه الاتهام أو الحكم وإنما الأمر يتعلق بالمواطنين الذين يحللون الوقائع. ويعبرون عن قناعاتهم بوجود انتهاك للقانون والذين يستعينون بالمحامين لتبليغ المدعي العام الذي سيكلف بالتحقيق”. مؤكدين أن “الإبادة الجماعية التي أقرها سبعة مقررين أمميين خاصين قد تم تحليلها من حيث أحدث السوابق القضائية ومجمل الوقائع”.

وتم التأكيد في ذات السياق أنه سيتم إرفاق الشكوى وتدعيمها “بسوابق تاريخية ووثائق تشير إلى بدايات الصراع في الشرق الأوسط”. وأن “إيداع الشكوى سيتبع بندوة صحفية ستنشط بالقرب من المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي”.

رئيس الجمهورية يناشد أحرار العالم لرفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد ناشد أمس الاثنين، بالجزائر كل أحرار العالم والقانونيين العرب. لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني. الذي يقترف مجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2023-2024, ناشد رئيس الجمهورية “جميع أحرار العالم. والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية. والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الصهيوني”. مؤكدا أن هذه الخطوة هي “السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين”.

وأضاف الرئيس تبون أن “الملاحقة القضائية الدولية الفعالة تبقى الملاذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.