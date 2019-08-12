العديد من الأندية الأوروبية تهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

حرصت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على تهنئة المسلمين بعيد الأضحى المبارك على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما هنأ العديد من النجوم المسلمين جماهيرهم حول العالم بالعيد الأضحى المبارك عبر حساباتهم الرسمية على تويتر .

غردت الحسابات باللغة العربية على تويتر لأندية ريال مدريد و ليفربول و برشلونة بتهنئة جماهيرها المسلمين حول العالم بعيد الأضحى.

كما نشر العديد من نجوم الكرة المسلمين تغريدات على تويتر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

و منهم هداف ليفربول محمد صلاح و النجم المصري السابق محمد أبو تريكة و نجم أرسنال مسعود اوزيل