العديد من بلديات العاصمة أعلنت عن الانطلاق في عملية التسجيل لاقتناء سكن “lpa” …بداية من الثلاثاء المقبل   

أعلنت العديد من بلديات العاصمة عبر الصفحات الخاصة بها بمواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك” .

عن الانطلاق في عملية التسجيل لاقتناء سكن ترقوي مدعم lpa .

و ذلك بداية من 2019.10.01إلى غاية 2019.10.30

و نشرت بلدية القبة عبر صفحتها قايسبوك ” إعلان للمواطنين الراغبين في إقتناء سكن ترقوي مدعم lpa

والتي تكون عن طريق ملئ استمارة المعلومات الموجودة في الموقع الالكتروني http://lpa.wilaya-alger.dz

و ذلك خلال الفترة الممتدة مابين 01 اكتوبر الى غاية 30 اكتوبر

كما أعلم رئيس بلدية سيدي موسى علال بوثلجة عبر صفحته الرسمية فايسبوك” كافة المواطنين المهتمين باقتناء هذه الصيغة من السكن

أن عملية التسجيلات سوف تنطلق بداية من تاريخ 01 اكتوبر 2019 الى غاية 30 اكتوبر 2019

حيث تكون التسجيلات عبر الموقع الالكتروني الخاص بهذه العملية و الذي سوف يفتح ابتداءا من 01 أكتوبر 2019 كمرحلة اولى

كما يمكن التسجيل عبر الموقع الالكتروني لولاية الجزائر www.wilaya-alger.dz .

وأعلنت المقاطعة الإدارية للرويبة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن التسجيلات ستكون بداية من 1 إلى غاية 30 أكتوبر المقبل.

وأضافت أن الوالي المنتدب للمقاطعة يعلم سكان بلديات رويبة، رغاية، وهراوة بانطلاق التسجيلات في الفاتح أكتوبر.

كما أن عملية التسجيل ستكون عبر الرابط “ http://lpa.wilaya-alger.dz

أو الموقع الإلكتروني للولاية.

ودعت الراغبين في التسجيل إلى تفحص الموقع الإلكتروني وملأ استمارة المعلومات كل حسب بلدية إقامته.