العدّاء قواند يتألق في إيطاليا ويتوج بذهبية سباق 800 متر

حقق العداء الجزائري محمد علي قواند إنجازًا جديدًا في مسيرته، بفوزه بالمركز الأول في سباق 800 متر رجال ضمن منافسات الجائزة الكبرى في بريشيا في إيطاليا، الذي جرى ،اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل توقيتًا شخصيًا جديدًا بلغ 1:43.56.

ويُعد هذا التوقيت الأفضل لقواند في مسيرته حتى الآن، ليؤكد من خلاله جاهزيته العالية واقترابه أكثر من النخبة العالمية في هذا التخصص، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى على غرار الألعاب الأولمبية والبطولات العالمية.

وجاء هذا الإنجاز ليعكس العمل الكبير الذي قام به البطل الجزائري خلال الفترة التحضيرية، ويعزز من آمال الجزائر في المنافسة على ميداليات في المحافل الدولية.

ويواصل قواند، بهذا الأداء المميز، ترسيخ مكانته كأحد أبرز العدائين العرب والأفارقة في سباق 800 متر، في انتظار المزيد من التألق في المواعيد القادمة.