العراق.. إصابة 10 جنود أمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد

تعرضت القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة عين الأسد العراقية، اليوم الثلاثاء إلى هجوم صاروخي.

وحسب ما كشفت عنه قناة الجزيرة نقلا عن مسؤول أمريكي، فإن الهجوم الصاروخي الذي نفذته المقاومة العراقية أسفر عن 10 إصابة جنود أمريكيين.

ويأتي هذا -يضيف المصدر نفسه-، في اطار مواصلة المقاومة العراقية استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق ردا على الدعم الأمريكي الواسع على للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مجازر حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وللإشارة، قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في وقت سابق نقلا عن مسؤولين عسكريين، إن قيادات وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” تشعر بخيبة أمل بسبب استراتيجية ردع الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط.