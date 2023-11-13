العراق.. المقاومة الإسلامية تكشف للمرة الأولى عن دخول صاروخ ذكي الخدمة

كشفت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، عن دخول صاروخ ذكي الخدمة.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق: “نكشف اليوم للمرة الأولى عن دخول صاروخ ذكي الخدمة لدينا”.

وأوضحت أن الصاروخ الجديد قصير المدى وهو يحمل اسم “صارم”، حيث سيتم استخدامه في سياق الرد على جرائم الصهاينة وعدوانهم على غزة.

وفي بيان ثان، قالت المقاومة الإسلامية في العراق، إن مجاهديها استهدفوا قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل العمر النفطي بسوريا، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر.