العراق.. المقاومة تستهدف قاعدة “عين الأسد” الأمريكية

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف قاعدة الإحتلال الأمريكي “عين الأسد” غرب العراق بواسطة طائرة مسيرة.

وأوضحت المقاومة العراقية في بيان لها، أن الإستهداف جاء ردا على “الجرائم” التي ترتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وللإشارة، يواصل جيش الإحتلال الصهيوني في اليوم الـ61 من الحرب على غزة، هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع.

وفي المقابل، تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية من تكبيده خسائر فادحة في محاور عدة، أبرزها خان يونس حيث تدور معارك ضارية.