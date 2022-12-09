العراق تتطلع إلى تنفيذ مخرجات قمة الجزائر

أجرى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان محادثات ثنائية مع رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، محمد شياع السوداني.

وجاء ذلك، على هامش مشاركة الوزير الأول، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، الجارية أشغالها بالرياض.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، أعرب رئيس الوزراء العراقي في مستهل المحادثات، عن أخلص التهاني بنجاح القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في نوفمبر المنصرم. وتطلعه إلى تنفيذ مخرجاتها الهامة، خدمة للعمل العربي المشترك والقضايا الجوهرية للعالم العربي.

وشكلت المحادثات فرصة للطرفين من أجل التنويه بروابط التضامن والأخوة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين. والتأكيد على إرادتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات. لاسيما عن طريق تنشيط آليات التعاون الثنائي، وعلى رأسها اللجنة المشتركة للتعاون.

وجرى اللقاء بحضور وزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.