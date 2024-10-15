العراق: تقليص الدوام بسبب مباراة منتخب كرة القدم

أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتقليص الدوام الرسمي، اليوم الثلاثاء، لإتاحة الفرصة إلى الموظفين، لمؤازرة منتخب بلادهم في مُباراته أمام كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء.

وحسب صحيفة “السومرية نيوز”، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بأن يكون موعد إنتهاء الدوام الرسمي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمؤسسات الحكومية الرسمية الاخرى كافة، لليوم الثلاثاء، الموافق الـ15 أكتوبر، عند الساعة الواحدة ظهرا.

وجاء هذا القرار، من أجل إتاحة الفرصة إلى الموظفين، لمؤازرة منتخبهم الوطني في مباراته أمام المنتخب الكوري الجنوبي. في تصفيات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء، على ملعب كأس العالم بسول العاصمة الكورية الجنوبية. وتبدأ الساعة الثانية 14:00 حسب توقيت مكة المكرمة وموسكو.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام العراق. مقابل أربع نقاط للأردن، وثلاث لعمان، ونقطتين للكويت، ونقطة لفلسطين.