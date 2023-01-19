العراق تهزم عمان في نهائي مجنون وتُتوج بخليجي 25

تُوج المُنتخب العراقي أمسية اليوم الخميس بكأس الخليج العربي على حساب سلطنة عمان للمرة الرابعة في التاريخ.

وذلك بعد الفوز في النهائي الذي لُعب بملعب جذع النخلة بمدينة البصرة العراقية بثلاثية لهدفين.

وسجل إبراهيم بايش الهدف الأول للعراق في الدقيقة الـ24 بتسديدة قوية من خارج منطقة العمليات.

قبل أن يُعدل صلاح اليحيائي لعمان من ركلة جزاء في الدقيقة الـ90+10، بعدما ضيع ركلة جزاء أيضا في الدقيقة الـ82 نفذها جميل سليم اليحمدي.

وتم اللجوء للوقت الإضافي الذي سجل خلاله العراق الهدف الثاني في الدقيقة الـ116 عن طريق امجد عطوان كاظم.

في حين عدل لعمان اللاعب، عمر المالكي في الدقيقة الـ119، وأضاف للمنتخب العراقي اللاعب، مناف يونس الثالث في الدقيقة الـ120+2.