العراق تُسجل أكثر من ألف حالة اختناق جراء عاصفة ترابية

سجلت العراق أكثر من ألف حالة اختناق بسبب عاصفة ترابية ضربت مناطق في وسط وجنوب البلاد منذ ليلة أمس الأربعاء، وهي العاصفة السابعة خلال نحو شهر.

وفي هذا السياق، فقد غطى الغبار ست محافظات عراقية منذ ليلة أمس الأربعاء، حسب ما افادت به وكالة الانباء العراقية.

حيث سجلت محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق والحدودية مع سوريا، نحو 700 حالة اختناق.

أما النجف، فقد سجلت “أكثر من 100 حالة اختنق نتيجة العاصفة الترابية”، كما أعلنت دائرة الصحة في المحافظة الواقعة في جنوب العراق، فضلا عن 332 حالة في صلاح الدين الواقعة في وسط العراق، و100 حالة في الديوانية في الجنوب.

كما دعت السلطات الصحية في محافظتي الأنبار وكركوك في الشمال السكان إلى عدم الخروج من منازلهم.

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