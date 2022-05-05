العراق تُسجل أكثر من ألف حالة اختناق جراء عاصفة ترابية
سجلت العراق أكثر من ألف حالة اختناق بسبب عاصفة ترابية ضربت مناطق في وسط وجنوب البلاد منذ ليلة أمس الأربعاء، وهي العاصفة السابعة خلال نحو شهر.
وفي هذا السياق، فقد غطى الغبار ست محافظات عراقية منذ ليلة أمس الأربعاء، حسب ما افادت به وكالة الانباء العراقية.
حيث سجلت محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق والحدودية مع سوريا، نحو 700 حالة اختناق.
أما النجف، فقد سجلت “أكثر من 100 حالة اختنق نتيجة العاصفة الترابية”، كما أعلنت دائرة الصحة في المحافظة الواقعة في جنوب العراق، فضلا عن 332 حالة في صلاح الدين الواقعة في وسط العراق، و100 حالة في الديوانية في الجنوب.
كما دعت السلطات الصحية في محافظتي الأنبار وكركوك في الشمال السكان إلى عدم الخروج من منازلهم.
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عدة دول منها العراق تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر
كما أعلنت عدة دول، عن تعذر رؤية هلال شهر شوال، و أن يوم الإثنين سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، وديوان الوقف السني في العراق تعذر رؤية هلال شوال وبالتالي فإن الأحد هو المكمل لشهر رمضان.
بالمقابل أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية، أن يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر.
كما كشفت المحكمة السعودية العليا، في بيان لها، تعذر رؤية هلال شهر شوال، مضيفة أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان.
من جهتها، أعلنت قطر والإمارات والكويت أن الإثنين سيكون أول أيام عيد الفطر، وفق ما نقلت وسائل اعلام محلية.