العراق يحجب تطبيق تيليغرام

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأحد، حجب تطبيق تيليغرام بناء على توجيهات من الجهات العليا في البلاد. لأسباب تتعلق بالأمن القومي العراقي.

وذكرت الاتصالات العراقية في بيان: نلفت انتباه مستخدمي الإنترنت في العراق. إلى أن حجب تطبيق تيليجرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن القومي. وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون.

وأضافت الوزارة أن مؤسسات الدولة ذات العلاقة، قد طلبت مرارا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور. التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين. مما يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات.

كما أشارت الوزارة إلى أنها تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها. ونعرب عن ثقتنا في تفهم المواطنين لهذا الإجراء، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

وعلى صعيد آخر، شهد العراق الأسبوع الماضي، انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن محافظة البصرة. نتيجة حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، تعرض المنظومة الكهربائية، لانطفاء تام. بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة.