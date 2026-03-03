العراق يخفض إنتاجه النفطي وسط مخاوف من تعطل الملاحة في مضيق هرمز

كشفت رويترز نقلًا عن مسؤولين عراقيين أن بغداد قد تضطر إلى خفض إنتاجها النفطي بأكثر من ثلاثة ملايين. برميل يوميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.في حال استمرار تعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا لإمدادات الطاقة العالمية.

وأفادت المصادر ذاتها أن العراق أوقف إنتاج نحو 460 ألف برميل يوميًا من حقل غرب القرنة 2. في خطوة أولى. ضمن إجراءات احترازية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتصدير. كما تم خفض الإنتاج في حقل الرميلة بواقع 700 ألف برميل يوميًا، ما يعكس. حجم الضغوط التي يواجهها قطاع النفط في البلاد.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية التي تهدد أمن الملاحة في الخليج، الأمر الذي. قد ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية وأسعار الخام، خاصة وأن العراق يُعد من كبار المنتجين داخل منظمة أوبك.