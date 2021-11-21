العراق يدرس استيراد الغاز من الجزائر وقطر

كشف المتحدث بإسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي، إن بلاده تبحث استيراد الغاز مع الجزائر وقطر، لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، حسب موقع 24 الإخباري.

ويأتي ذلك، بعد انحسار إمدادات الغاز من إيران، وانعكاساته السلبية على تشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.

وأورد ذات المتحدث، في تصريح لصحيفة “الصباح” الحكومية اليوم الأحد: “إن مشكلة الغاز الإيراني لا تزال مستمرة”.

وأوضح المتحدث، إن إيران تمد العراق حاليا بكميات تصل إلى 8.5 ملايين مترا مكعبا يوميا،من أصل الكمية المتعاقد عليها والبالغة 50 مليون متر مكعب يوميا في فصل الشتاء، و70 مليون متر مكعب يوميا في فصل الصيف.

مضيفا إن وفدا من وزارة الكهرباء توجه إلى إيران للتفاوض على ديون سابقة مترتبة على العراق تقدر بـ 2.6 مليار دولار، حسب ذات المصدر.

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عرقاب يبحث زيادة إمداد تونس بالغاز والمنتجات البترولية

وفي ذات السياث، تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، هذا الشهر، مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي، عبر تقنية التحاضر المرئي. وبحث الطرفان إمكانية زيادة حجم إمداد تونس بالمنتجات البترولية وغاز البترول المسال وغاز البوتان.

وحسب بيان للوزارة، وصف الجانبان العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال الطاقة، بأنها علاقات نموذجية وناجحة. وتركزت المباحثات بين الوزيرين حول حالة تقدم وتطور المشاريع والعقود الحالية وفرص التعاون المستقبلية.

كما تناول الطرفان، رفع القدرات التشغيلية والتوصيلات الكهربائية بين البلدين، وكذلك دراسة إمكانية إمداد تونس بالمحروقات “النفط الخام والغاز الطبيعي المسال”.

وفيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي إلى تونس، أعربت الوزيرة التونسية عن رغبتها في رؤية زيادة أحجام الغاز المصدّرة إلى بلادها. بالإضافة إلى دراسة الامكانات من خلال تحديث الدراسات بهدف إمداد المدن الحدودية التونسية.

وقدمت الوزيرة مثالا حول تزويد مدينة ساقية سيدي يوسف التاريخية في 2019، من الشبكة الوطنية للغاز الجزائرية، والتي كانت خطوة أولى لتحقيق مشروع إمداد البلدات الحدودية التونسية بالغاز الطبيعي.

واستذكر عرقاب توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فيما يتعلق بتطوير وتكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

ونوه عرقاب بإمكانيات تطوير التعاون والشراكة في قطاع المناجم وخاصة في معالجة الفوسفات. وكذا إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتكوين وكذلك في المجال التشريعي.

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