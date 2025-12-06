العراق يشق طريقه إلى ربع نهائي كأس العرب بفوز مثير على السودان

ضمن المنتخب العراقي، اليوم السبت، تأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب، عقب فوزه على نظيره المنتخب السوداني بهدفين دون.

لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

ليرتقي أسود الرافدين، لصدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين أمام البحرين 2.1، والسودان 2.0. يليه المنتخب الوطني الجزائري، صاحب الأربع نقاط، بعد تعادل سلبي أمام السودان، و إكتساح البحرين 5.1.

فيما أقصي منتخب البحرين رسميا من المنافسة، بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في المجموعة الرابعة.

ولحساب الجولة الثالثة، سيلاقي أشبال الناخب، مجيد بوقرة، منتخب العراق، يوم الثلاثاء، بداية من الساعة السادسة مساء بالتوقيت الجزائري.

وسيكون “الخضر” مطالبين بتحقيق فوز أمام العراق، لضمان تأهل مريح، بعيد عن أي حسابات أخرى، للمرور إلى دور الربع النهائي، ومواصلة الدقاع عن اللقب بثبات.

يملك المنتخب الجزائري مصيره بين يديه، فالفوز على العراق سيضعه في الدور ربع النهائي دون أي حسابات، وبصفته متصدّرًا للمجموعة.

لكن حتى في حالة التعادل، فإن بلوغ ربع النهائي يبدو شبه مؤكد، إذ سيصل “الخضر” إلى 5 نقاط، وهو رقم لا يمكن للسودان الوصول إليه حتى لو فاز بثلاثية على البحرين، باعتبار أن السودان يملك نقطة واحدة فقط.

أما في حالة الهزيمة، فسيبقى المنتخب الجزائري عند 4 نقاط، وهنا تدخل الحسابات: يجب على السودان أن يفوز على البحرين بفارق كبير لتعويض فارق الأهداف مع الجزائر (الفارق الحالي +4 للجزائر مقابل -2 للسودان).

أي أن السودان يحتاج إلى تحقيق فارق 7 أهداف كاملة على الأقل للمنافسة على بطاقة التأهل إذا خسر المنتخب الجزائري بفارق هدف واحد فقط. وهو سيناريو يبدو نظريًا ممكنًا، لكنه عمليًا صعب للغاية.