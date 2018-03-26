العراق يكذب أردوغان وينفي عبور قوات تركية إلى سنجار

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق امس الأحد عبور قوات أجنبية عبر الحدود إلى سنجار شمالي البلاد.

بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء عملية عسكرية هناك.

وقال مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة في بيان إنها “تنفي وجود أي حركة لقوات أجنبية عبر الحدود العراقية”.

وأضاف البيان أن “الوضع الأمني في نينوى وسنجار والمنطقة الحدودية تحت سيطرة القوات العراقية”.

وأكد أنه لا صحة لعبور قوات أجنبية عبر الحدود العراقية إلى تلك المناطق.

وأعلن الرئيس التركي امس بدء عملية عسكرية في سنجار العراقية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة “تنظيما إرهابيا”.

وقال أردوغان خلال مؤتمر لحزبه في محافظة طرابزون “ذكرنا أن العملية لم تتوقف في عفرين الآن بدأنا هناك سنجار”.

وأعلن الجيش التركي السبت إتمام “السيطرة” على منطقة عفرين السورية بعد ثمانية أسابيع من القتال.