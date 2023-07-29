العرباوي: “تم تكليفي بتسيير الوفاق إلى غاية تسليم المهام لمسؤولي “سونلغاز””

أكد ابراهيم العرباوي، عن توليه مسؤولية تسيير وفاق سطيف، إلى غاية اتمام الاجراءات الإدارية لترسيم شركة “سونلغاز” كمالك للنادي.

وصرح لعرباوي، لتلفزيون “النهار”: “تم تكليفي بالاجماع من قبل الجمعية العامة، بتسيير المرحلة الانتقالية إلى غاية اتمام جميع الأمور مع شركة سونلغاز”.

كما أضاف: “مهمتي هي التسيير المؤقت للفريق، إلى غاية تسليم المهام للمسؤول الجديد الذي سيتم تعيينه من قِبل شركة “سونلغاز””.

ويأتي هذا بعد قيام أعضاء مجلس إدارة وفاق سطيف، والمساهمين بالمصادقة على تنازلهم عن أسهمهم في الفريق لصالح شركة سونلغاز.