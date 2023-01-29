العرباوي :”فضّلنا عرض الأهلي على مولودية الجزائر لهذا السبب”

كشف المدير العالم لفريق وفاق سطيف ابراهيم العرباوي عن الأسباب الحقيقة التي أدت إلى تفضيل اللاعب أحمد قندوسي وجهته إلى الأهلي المصري.

وقال ابراهيم العرباوي في تصريح له “عرض مولودية الجزائر كان أعلى من الأهلي المصري. فضلنا الأهلي بحكم أن علاقته جيّدة مع النادي المصري، و حتى اللاعب فضل الانتقال إلى الأهلي المصري”.

كما أضاف العرباوي “تفاوضنا مع نادي من أسطنبول وأوكرانيا والزمالك وحتى نادي فرنسي و مولودية الجزائر وحتى براميدز”.

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