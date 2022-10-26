العرباوي.. نريد قمة عربية توافقية تعكس تطلعات الشعوب

أعرب ممثل الجزائر الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة نذير العرباوي، اليوم الاربعاء، عن تطلع الجزائر لقمة عربية توافقية. مضيفا “تعكس تطلعات الشعوب التواقة إلى المن والتآزر”. حيث قال “الظرف يتطلب منا جميعا وبإلحاح تنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية وتوحيد المواقف”. و”الدفاع عن مصالحنا وعن قضايانا العادلة وحقوقنا المشروعة و على رأسها القضية الفلسطينية يتطلب تنشيط آليات عملنا المشترك”

كما قال العرباوي خلال كلمة افتتاحية على هامش انطلاق اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، “نحن في أمس الحاجة لمقاربة متجددة”. مضيفا “للتعامل مع جدول أعمال حافل بالقضايا السياسية المختلفة بمقاربة ناجعة وايجابية”. “تمكننا وبشكل جماعي وتوافقي من معالجة هذه القضايا“. و”رفع مشاريع قرارات وتوصيات وجيهة وعملية وبناءة إلى وزراء الخارجية خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الواعدة”.

وبالمقابل، أشار المتحدث، إلى أن “حجم التحديات كبير والظرف دقيق وحساس وحجم تطلعات وآمال الشعوب العربية يتزايد”. في ظل “إستمرار وتصاعد الأزمات والأحداث والتطورات الإقليمية والدولية”. مرحبا “بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر”.

وبالمقابل، رحّب ممثل الجزائر بالوفود، مردفا “أرحب بإخواننا العرب في بلدكم الثاني الجزائري لا سيما ونحن نتأهب لإحياء الذكرى 58 لاندلاع الثورة التحريرية الوطنية المجيدة”.

وانطلقت، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، اليوم الأربعاء، أولى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ31 التي تستضيفها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر.

واستهلّت التحضيرات –حسب ما أفاد به موقع الإذاعة الجزائرية- باجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، اليوم الأربعاء، وتستمر إلى غاية الخميس. للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة، فيما سيلتئم اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري. لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بعد غد الخميس.

كما سيكون يوم 28 أكتوبر، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، ثم اجتماع وزراء الخارجية يومي 29 و30 من الشهر نفسه. وذلك قبيل انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يومي الفاتح والثاني نوفمبر القادم.