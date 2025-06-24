العرباوي: نعمل على تعزيز المكتسبات الاجتماعية و تحقيق الاحتياجات الأساسية للمواطنين

أكد الوزير الأول نذير العرباوي أن الجزائر باشرت سلسلة من الإصلاحات الشاملة على كافة المستويات بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تكريسا للحماية الاجتماعية مع تبني سياسة عمومية لتحقيق المساواة لكل المواطنين .

وقال الوزير الأول في الكلمة التي ألقاها في أشغال المنتدى العربي الـ 04 من أجل المساواة “حوار وحلول” ان هذا المنتدى يشكل فضاء هاما لمساندة الفئات الهشة للبحث عن حلول واقعية قصد بناء مجتمعات صامدة .

واضاف الوزير الأول في سياق حديثه لأت الجزائر تعمل على دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية دون إقصاء

كما تعمل الحكومة حسب الوزير الأول تعزيز المكتسبات الاجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتحقيق الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتجسيد مبدأ التضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية.