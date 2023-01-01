العرباوي يؤكد تحديد إدارة الوفاق الأسماء المستهدفة في الميركاتو الشتوي

تحدث المدير العام لوفاق سطيف، ابراهيم العرباوي، عن الميركاتو الشتوي للفريق، والهداف التي تسعة الإدارة لتجسيدها.

ونقلت الإذاعة الوطنية تصريحات العرباوي، أين أكد أن إدارة الفريق باشرت مفاوضاتها مع الهيئات المختصة لرفع منع الاستقدامات عن الفريق.

كما أبدى ذات المتحدث ثقته في قدرة إدارة الفريق لحل هذا المشكل المتعلق بديون الفريق لدى لجنة المنازعات.

وكشف ابراهيم العرباوي، بأن رئيس الفريق عبد الحكيم سرار، قد ضبط الأسماء المستهدفة، لتدعيم الفريق بحارس مرمى، مدافع، ومهاجم، خلال الميركاتو الشتوي.