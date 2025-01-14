العرباوي يتباحث تعزيز الشراكة “الجزائرية-الأمريكية” مع سفيرة أمريكا بالجزائر

إستقبل الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين.

وتم خلال اللقاء، بحث مسار العلاقات المتميزة القائمة بين الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف أوجه التعاون الثنائي. مع التنويه بالإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين وحرصهما المشترك على تعزيز الشراكة “الجزائرية-الأمريكية” في شتى المجالات. وتوسيعها وتنويعها بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما استعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تكثيف التشاور الثنائي القائم بين البلدين. من أجل مواجهة التحديات المشتركة و الدفع بأجندة السلم والاستقرار والتنمية، لاسيما في إطار مجلس الأمن الدولي.

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