العرباوي يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى لضبط الواردات

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمجلس الأعلى لضبط الواردات.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد خصص هذا الاجتماع لإجراء تقييم للمعطيات المتعلقة بالميزان التجاري, ودراسة واقتراح الآليات والتدابير الرامية إلى حماية وتطوير الإنتاج الوطني لحلوله محل الواردات.

كما تناول الاجتماع دراسة المحاور الكبرى للسياسة الوطنية بشأن الواردات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات لضبطها لاسيما من خلال تطوير نظام المعلومات والنظام الإحصائي للنسيج الانتاجي الوطني و تسريع عملية الرقمنة، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال تنصيبه للمجلس الأعلى بتاريخ 02 أوت 2023. يضيف المصدر نفسه.