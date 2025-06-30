العرباوي يجدّد في إشبيلية دعم الجزائر لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة

أجرى الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الاثنين، محادثات ثنائية مع محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، الذي أشاد عاليًا بالمواقف الثابتة والمشرفة لرئيس الجمهورية لنصرة القضية الفلسطينية.

وذلك على هامش مشاركته ممثلًا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية المنعقد بإشبيلية الإسبانية.

وتم، خلال اللقاء، استعراض تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لا سيما في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وحشية يشنها الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الجانبان أن الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة يكمن في تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.