العرباوي يحل باليابان

حل الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، بمدينة أوساكا اليابانية. وهذا بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان الوزارة الأولى “بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء بمدينة أوساكا اليابانية”. “للإشراف على اليوم الوطني للجزائر ضمن فعاليات المعرض العالمي “إكسبو أوساكا 2025″”. الذي يحمل شعار “تصميم مجتمع المستقبل من أجل حياتنا”. حيث كان مرفوقا بكل من وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي.