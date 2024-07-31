العرباوي يحل بنواكشوط

حل الوزير الأول, نذير العرباوي, يوم الأربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فإن العرباوي سيشارك, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في مراسم تنصيب محمد الشيخ الغزواني رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق، التي ستجري مراسم التنصيب يوم غد الخميس .

وكان في استقبال العرباوي على أرضية مطار نواكشوط الدولي, الوزير الأول الموريتاني, محمد ولد بلال مسعود, رفقة وزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير العدل, وفقا للمصدر ذاته.