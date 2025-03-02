العرباوي يستعرض سبل تنويع المحتوى الاقتصادي للشراكة مع الصين

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأحد، بقصر الحكومة، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر دونغ غوانغلي.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، شكل اللقاء فرصة للتنويه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر والصين. وتأكيد الإرادة المشتركة للطرفين لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما من خلال تنفيذ المخرجات الهامة. لزيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الصين في جويلية 2023.

كما استعرض الجانبان مختلف أوجه التعاون والشراكة بين البلدين، وبالأخص ما تعلق منها بمشاريع البنى التحتية والمنشآت اقتصادية. مع استكشاف سبل تنويع وإثراء المحتوى الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع لبلدين لاسيما في المجالات الاستثمارية، يضيف البيان.

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