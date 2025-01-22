العرباوي يستقبل الوزير الأول الأسبق لجمهورية كينيا

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، رايلا أودينغا، الوزير الأول الأسبق لجمهورية كينيا، ومرشحها لتولي منصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أنه بعد استعراض المرشح الكيني لأبرز محاور برنامج عمله ورؤيته لتسيير وتطوير مفوضية الاتحاد الإفريقي، “تبادل الطرفان وجهات النظر حول أهم التحديات والرهانات التي تواجه القارة الإفريقية والدور المنتظر أن يلعبه الاتحاد الإفريقي لتنسيق استجابة جماعية وفعالة لهذه التحديات“.

وختاما، أعرب أودينغا عن “تقديره لدور ومكانة الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في دعم الاتحاد الإفريقي”. معرباً عن ”تطلعه لمواصلة العمل مع الجزائر لترقية المبادئ والقيم التي وضعها الآباء المؤسسون، وتحقيق الأهداف المشتركة التي كرّسها الميثاق التأسيسي للمنظمة القارية وأجندة الاتحاد 2063″، يضيف المصدر ذاته.