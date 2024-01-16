العرباوي يستقبل نائب رئيس مجلس شؤون الصين

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، نائب رئيس مجلس شؤون الدولة بجمهورية الصين الشعبية، ليو غوه. الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تندرج في إطار متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الصين في جويلية 2023. حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وعقد الجانبان جلسة عمل تم خلالها “إجراء تقييم شامل لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين والوقوف على واقعها وآفاقها”.

كما ثمن الجانبان –يضيف البيان– “ما تم تحقيقه من مكاسب يترجمها حجم مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين”. وشددا على “أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. لاسيما في بعدها الاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين”.