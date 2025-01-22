العرباوي يستقبل وزير الثقافة الإيطالي

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، وزير الثقافة للجمهورية الإيطالية، أليساندرو جيولي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فإن اللقاء حضره وزير الثقافة والفنون، زهير بلل.

كما شكّل فرصة للإشادة بمستوى علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر وإيطاليا، وبالحركية الكبيرة التي تشهدها الشراكة الثنائية في جميع المجالات. في ضوء نتائج المحادثات الهامة والمكثفة التي جمعت رئيس الجمهورية مع القيادة الإيطالية في مختلف المناسبات.

وخلال اللقاء تناول الطرفان “مختلف أوجه التعاون في المجال الثقافي الذي يتوفر على العديد من الفرص الواعدة. بحكم الإرث الحضاري والتاريخي والثقافي المشترك والثري بين الجزائر وإيطاليا. والذي اتفق الجانبان على أهمية تثمينه وترقيته، بما يعزز الشراكة بين البلدين ويساهم في توطيد العلاقات المتميزة والاستراتيجية التي تجمعهما”.