العرباوي يستقبل سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر، السيد البيرتو كوتيلو، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا خلال هذا اللقاء الذي جرى بقصر الحكومة, “واقع العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين وآفاق تطويرها في شتى المجالات, مع الحرص المشترك على العمل سويا من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين على ضوء مخرجات اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين, لاسيما زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, إلى إيطاليا في ماي 2022”.

كما تناولت المحادثات أيضا “سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك في إطار خطة ماتيي من أجل دعم التنمية في إفريقيا, بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة, لاسيما حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة, خاصة في قطاع غزة”, وفقا لذات البيان.