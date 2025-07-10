العرباوي يشرف على افتتاح اليوم الوطني بمعرض “اكسبو- أوساكا”

أشرف الوزير الأول نذير العرباوي صباح اليوم الخميس في مركز المعارض، بمدينة أوساكا اليابانية، على مراسم اليوم الوطني الجزائري. ضمن فعاليات المعرض العالمي اكسبو 2025 أوساكا 2025 .

وحضر حفل الافتتاح وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي. والمحافظ العام للجزائر عبد الله بوقندورة. و تاكيوتشي شينجي، الوزير البرلماني للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني. وممثلين عن السلك الدبلوماسي وعدد من أبناء الجالية الجزائرية باليابان والمدعوين.

وقام الوزير الأول بزيارة جناح الجزائر في المعرض العالمي اكسبو- أوساكا. الذي يحمل اسم ” أنوار الجزائر “. للاطلاع على ما يقدمه الجناح من عروض وشروحات حول الإرث الثقافي الوطني والتطور الذي تشهده الجزائر في جميع المجالات والفرص المتوفرة للتعاون والاستثمار وتعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع الدول والجهات المشاركة.

وكانت فعاليات اليوم الوطني الجزائري قد افتتحت برفع العلمين الجزائري والياباني وعزف النشيدين الوطنيين الجزائري والياباني. مثلما قدمت فرقة الباليه للفنون الشعبية. و جمعية أهل الفن للموسيقى الأندلسية. عروضا ومعزوفات موسيقية نالت استحسان الحضور.