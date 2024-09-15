العرباوي يشرف على تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القران الكريم

أشرف الوزير الأول نذير العرباوي بتكليف من رئيس الجمهورية، اليوم الأحد بجامع الجزائر، رفقة عميد جامع الجزائر محمد مأمون القاسمي الحسيني، على مراسم احياء ليلة المولد النبوي الشريف و تكريم الفائزين و الفائزات في مسابقة حفظ القران الكريم.

وانطلق الحفل بعد صلاة المغرب، بتلاوة جماعية عطرة لآيات من الكتاب الحكيم قام بادائها تلاميذ مدرسة الامام مالك بالجزائر العاصمة. وقام بعدها عميد جامع الجزائر بالقاء درس و موعظة تمحورت حول الشمائل المحمدية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم ستة من خيرة الشباب و الشابات في مسابقة حفظ القرأن الكريم كاملا.

وجرى الاحتفال بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية، والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد و وزير الشؤون الدينية و الاوقاف يوسف بلمهدي.