العرباوي يلتقي الرئيس السينغالي ويجري محادثات مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي

إلتقى الوزير الأوّل نذير العرباوي اليوم الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي وذلك على هامش الافتتاح الرسمي لمؤتمر القمة الإسلامية الـ 15 لمنظمة التعاون الاسلامي التي انطلقت أشغالها اليوم بالعاصمة الغامبية بانجول.

وخلال اللقاء جدد الوزير الاول للرئيسا لسينغالي تهاني رئيس الجمهورية بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية. وكذا ارادته القوية لتعزيز علاقات التعاون بين الجزائر والسنغال.

من جهته، حمل الرئيس السنغالي نقل تحياته الاخوية و عن تقديره البالغ لرئيس الجمهورية وتطلعه للقاء به قريبا.

كما أجرى الوزيرالأول مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه.

حيث استعرض الطرفان اهم الملفات المطروحة على جدول اعمال القمة الاسلامية، وكذا سبل تفعيل دور منظمة التعاون الاسلامي في الدفاع عن قضايا الامة الاسلامية وعلى راسها القضية الفلسطينية.

وشدد بالمناسبة الوزير الأول على ضرورة اجراء عملية اصلاحية شاملة للمنظمة من اجل ضمان مواكبتها للتحديات متعددة الأبعاد و مواجهة المخاطر.