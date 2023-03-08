العرباوي يوضّح قضية استعداد سونلغاز لشراء أسهم وفاق سطيف

فنّد المدير العام لوفاق سطيف ابراهيم العرباوي التصريحات المتداولة عبرل وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قوله أن شركة سونلغاز لم تتقدّم لشراء أسهم النادي.

وقال في بيان نشرته إدارة الفريق السطايفي اليوم عبر الصفحة الرسمية، أنه يرحّب بالشركة مثله مثل بقية السطايفية بفكرة تقدّم الشركة والقيام بخطوتها المنتظرة.

كما أكّدت أن الإدارة قامت بوسعها من أجل قدوم شركة راعية لتخليص النادي من أزمته المالية و العودة إلى منصة الألقاب.

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