العرباوي يُجري محادثات ثنائية مع رئيس مجلس الوزراء المصري

أجرى الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الجارية أشغاله بإشبيلية الإسبانية، محادثات ثنائية مع مصطفى مدبولي. رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على متانة روابط الأخوة بين الشعبين والبلدين الشقيقين واستعراض واقع وآفاق علاقات التعاون الثنائي، مع التأكيد على ضرورة العمل المشترك من أجل تنشيط آليات التعاون وتعزيز الشراكة، لاسيما في المجالات الاقتصادية. وفقا الرؤية الاستراتيجية لقائدي البلدين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

كما تناول اللقاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما آخر تطورات القضية الفلسطينية والاوضاع في غزة. فضلا عن استعراض جهود استعادة الاستقرار في المنطقة.