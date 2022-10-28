العرباوي يفند مشاركة الصحراء الغربية في القمة العربية

فند نذير العرباوي ممثل الجزائر الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة قطعـيا مشاركة الصحراء الغـربية في أشغال قمة الجزائر.

وأوضح ممثل الجزائر الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة ان الجمهورية العربية الصحراوية ليست عضوا في الجامعة العربية.معتبرا أن هذا الخبر غريب ومن يروح لهذه الاخبار المغلوطة و المغرضة يريد التشويش على اشغال القمة.

وأكد اعرباوي على ان بوادر نجاح الـقـمة العـربية بدأت تـقـلـق أطرافـا تـشوش عـلى الجـزائـر.