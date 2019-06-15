العربي الشريف: مسؤولون أسسوا ميليشيات بتواطؤ أجهزة أمنية والحراك أفشلها

قال العربي الشريف عقيد متقاعد، إن أطرافا مسؤولة من المتواجدين حاليا في السجن، شكلوا ميليشيات مسلحة قبل 22 فيفري،

غير أن يقظة الجزائريين أفشلت هذه المخططات، وليست مصالح الأمن، لأن بعض الأجهزة الأمنية -يؤكد العربي الشريف- كانت متورطة حينها.

وقال العقيد المتقاعد خلال نزوله ضيفا على حصة نقاش الجزائر عبر تلفزيون “النهار”، إن التحقيق في هذا الملف متواصل،

وقد ينتهي بعد 10 أو 15 يوما لتظهر الحقيقة للجزائريين، رافضا الكشف عن تفاصيل تأسيس هذه الميليشيات، ومن يقف وراءها.

وأضاف العربي الشريف، إن الجيش الوطني الشعبي حرر القضاء تماما، ولم يعد هناك أي مبرر لعد فتح أي ملف فساد

مهما كان صاحبه، مشيرا إلى أن القضاة في السابق كانوا ينتظرون أوامر بالهاتف، هل يتم فتح الملف الفلاني أم لا،

لكن هذا انتهى الآن، والخطاب الأخير للفريق قايد صالح واضح، حيث قال لا بد من فتح كل ملفات الفساد دون،

استثناء ومهما كان منصب الشخص المتورط،بحيث لم يعد بعد هذا الخطاب للقضاء أي عذر في التستر على أي ملف فساد.