 العربي القطري يخطف الموهبة الجزائرية قداري

كشف الاعلام القطري عن مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلّق بضم العربي القطري للاعب الجزائري وسيم قداري، في انتظار الإعلان عن الصفقة.

وقال موقع “أخبار النادي العربي” نقلا عن الصحفي ألبيرتو مارتينيز، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي إسبانيول الإسباني وافقت على كل صغيرة و كبيرة تخص لاعبها، رغم أن اللاعب لا يزال مرتبط معها إلى غاية 2026.

وأكد المصدر، أن قداري “يملك الجنسبة الإسبانية” سيوقع في نادي العربي القطري على عقد لـ 3 سنوات، رغم أنه يبلغ 18 سنة فقط. كما قال أن سيحل بالدوحة غدا.

وكان اللاعب قداري قد حمل قميص المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، في تربص أكتوبر 2021، عندما شارك في ودية الديوك.

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