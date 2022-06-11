العربي بورعدة يهدي الجزائر الميدالية الثالثة في البطولة الإفريقية لألعاب القوى

أحرز العداء الجزائري، العربي بورعدة، الميدالية الذهبية في التخصص العشاري، ضمن فعاليات البطولة الإفريقية لالعاب القوى.

وفاز بورعدة بالميدالية الثانية في المنافسة الإفريقية لأم الألعاب القارية المقامة بجزر الموريس.

كما رفع بورعدة بإنجازه هذا، رصيد الجزائر إلى الميدالية الذهبية الثالثة في البطولة الإفريقية لألعاب القوى.

بعد فوز كل من بوعناني بالذهبية في 110 متر حواجز و ذهبية سليمان مولة في 800 متر.

يذكر أن، البطولة الإفريقية لألعاب القوى بدأت فعالياتها يوم 8 جوان الماضي وستُختتم يوم غد الأحد 12 جوان.